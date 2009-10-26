Talu: İhaneti tüm belgeleriyle açıklayacağım

Defne Samyeli-Eren Talu çiftinin geçtiğimiz hafta Bebek'te bir cafe'de buluşmalarından sonra, ilk hareket Talu cephesinden geldi.



Talu, eşinin 1.5 milyon lira tazminat talebini geri çekmemesi ve çocuklarının velayetinin kendisine verilmemesi halinde ihaneti tüm belgeleriyle açıklayacağını söyledi.







Defne Samyeli ile ayrılmak için mahkemeye başvurduğu eşi Eren Talu, geçtiğimiz hafta Bebek'te bir cafede buluşmuştu. Kafeden yalnız ayrılan Samyeli, "Aynı mekandaydınız, selamlaştınız mı" sorusuna "O bizim bileceğimiz iş" yanıtını vermiş, avukatıyla gelen Talu ise "Kendisini görmedim, zaten mahkemeden konuşma yasağım var, bir açıklama yapmak istemiyorum" demişti. İşte bu 'cafe zirvesi'nin ardından Talu'nun mahkemeye sunduğu şok dilekçe ortaya çıktı.



Sadakatsiz elimde kanıt var



Vatan gazetesindeki haberde Taksim'deki 'Heaven' isimli bar çıkışı bir kadınla çekilen fotoğraflarının basına yansımasının ardından Defne Samyeli'nin

"aldatma ve psikolojik şiddet" iddiasıyla boşanma davası açtığı Talu, karşı dava açtı. İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne başvuran Talu'nun avukatının

şikayet dilekçesinde şu satırlar dikkat çekti: Defne Samyeli evlilik ilişkisinin sona erdirilmesinde sadakatsiz ve onur kırıcı davranışları ile tam ve ağır kusurlu olup MK. 2/2 maddesi gereğince dava açmak hakkına sahip değildir. Müvekkilim, anne ve babanın ayrılığının çocuk üzerindeki olumsuz etkisini düşünerek boşanma kararını uzun süre ertelemiştir. Ancak davalının kusurlu eylem ve fiili tecavüzlerinin kontrol edilemez ölçüde artması müvekkilimin fiziksel ve ruhsal sağlığının bozulmasına, mesleki ve sosyal bütünlüğüne ve geleceğine zarar vermektedir.

Nazire ile aynı kaderi paylaşıyorum



Eren Talu, kendisini Hüsnü Şenlendirici'nin Deniz Seki ile ilişkisi yüzünden ayrıldığı Nazire Şenlendirici'ye benzetti. Akşam gazetesine konuşan Talu, "Ben ve Nazire Şenlendirici aynı kaderi paylaşıyoruz" dedi. Ünlü mimar, evlerinin duvarında yazan Eren-Defne yazısının üstünü beyaza boyadığını da söyledi.



Aldatmayı ispat edeceğiz



Talu'nun avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, Defne Samyeli'nin açtığı 1.5 milyon lira tazminat talebi davasının geri çekilmemesi ve çocukların velayetinin verilmemesi durumunda Samyeli'nin sadakatsizlik vakalarını, tanık beyanları, telefon kayıtları ve diğer delillerle mahkemeye sunacağını belirtti.



500 bin TL tazminat isityor



Aynı dilekçede, "Yargılama aşamasında ispatlanacağı gibi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olayların sorumlusu davacı eş olup ağır kusurludur. Ahlaka aykırı eylemleri müvekkilimin kişilik haklarına ağır saldırı niteliğindedir. Bu nedenlerle Samyeli'nin 500 bin TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmekteyiz" denildi.



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