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Sağlık

Talk pudra kanser yapıyor

ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre talk pudranın kansere neden olabildiği açıklandı.

29 Nisan 2010 03:00

T24- ABD’nin Harvard Üniversitesi’nden uzmanlar, talk pudrasının kansere neden olabileceğini ortaya çıkardı.


Kadınların sık kullandığı talk pudrasını haftada bir kez vücuda sürmek, rahim kanseri riskini yüzde 24 oranında artırıyor. Genital bölgeye uygulanması durumunda, pudra vücuda giriyor ve iltihabı tetikleyerek yumurtalık tümörlerinin gelişmesine zemin hazırlıyor.


Kanser riski, menopoza girmiş kadınlarda daha da yükseliyor. Talk pudrasındaki ‘sulu magnezyum silikat’ maddesinin etkilerinin, akciğer kanserine neden olan asbest ile çok benzer olduğu belirtiliyor.

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