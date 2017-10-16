Talisca’ya takım arkadaşlarından suçlama!

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın, Süper Lig maçlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını göstermemesinin, oyuncuların arasında problem yaratmaya başladığı ileri sürüldü. Özellikle kaptan Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Tolgay Arslan gibi isimlerin; maç içerisinde kendisine oynadığı, uygun durumdaki arkadaşlarına pas atmadığı gerekçesiyle Talisca'ya sitem ettikleri iddia ediliyor.

Futbolcuların, son Gençlerbirliği karşılaşmasındaki mağlubiyeti de Talisca'nın bireysel oyununa bağladığı söylendi.

Talisca, bu sezon ligde 8 maçta 2 gol, 1 asist; Devler Ligi'nde ise 2 maçta 2 gol kaydetti.