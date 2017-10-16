T24 LogoT24 Logo
Spor

Talisca’ya takım arkadaşlarından suçlama!

Brezilyalı oyuncunun maç seçtiği iddia ediliyor

16 Ekim 2017 13:32

Fotomaç’ta yer alan habere göre,  Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın, Süper Lig maçlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını göstermemesinin, oyuncuların arasında problem yaratmaya başladığı ileri sürüldü. Özellikle kaptan  Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Tolgay Arslan gibi isimlerin; maç içerisinde kendisine oynadığı, uygun durumdaki arkadaşlarına pas atmadığı gerekçesiyle Talisca'ya sitem ettikleri iddia ediliyor.

Futbolcuların, son Gençlerbirliği karşılaşmasındaki mağlubiyeti de Talisca'nın bireysel oyununa bağladığı söylendi.

Talisca, bu sezon ligde 8 maçta 2 gol, 1 asist; Devler Ligi'nde ise 2 maçta 2 gol kaydetti.

ETİKETLER

Taliscabeşiktaşsitemfutbolmaçoğuzhan özyakupcenk tosuntolgay arslan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24