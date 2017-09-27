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Spor

Talisca'dan 'Quaresma' yorumu: Çok iyi anlaşıyoruz; topu nereye atacağını biliyor

İlk yarıda oyunun hakimi bizdik"

27 Eylül 2017 03:13

Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden Anderson Talisca, asisti yapan Ricardo Quaresma için, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ben nereye gideceğimi biliyorum ve o da topu nereye atacağını biliyor" diye konuştu.

İlk yarıda oyunun hakimi olduklarını vurgulayan Brezilyalı yıldız futbolcu, şunları kaydetti:

"Bizim için çok önemli bir maçtı. Grupta bazı şeyleri önceden belirlemek için kendi evimizde çıktığımız bir maçtı. İyi sonuç aldık. Bundan dolayı da mutluyuz.

İlk yarıda bütün oyunun hakimi bizdik. İkinci yarı topları onlara verdik. İyi bir sonuç aldık, geleceğimiz için çok önemliydi ve biz sonucu aldık.

Quaresma’yla çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Bu ortada. Nereye gideceğimi çok iyi biliyorum ve o da nereye atacağını çok iyi biliyor."

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