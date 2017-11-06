Talisca: Son haftalarda eleştiri alıyorum; gol sevincimle geri döndüğümü anlatmaya çalıştım

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı ekip adına ilk golü atan Anderson Talisca, gol sevincini "Son haftalarda eleştiri alıyorum. Gol sevincimle geri döndüğümü anlatmaya çalıştım" diyerek açıkladı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta bir de asist yapan Brezilyalı oyuncu golü, "Çok güzel bir gol oldu. Babel'in de pası çok güzeldi. Top bana gelirken önceden ne yapacağımı biliyordum" sözleriyle açıkladı.

Anderson Talisca'nın maç sonu beIN SPORTS'a yaptığı açıklama şöyle:

"Çok güzel bir gol oldu. Babel'in pası da çok güzeldi. Top bana gelirken önceden ne yapacağımı biliyordum. Gol sevincimde de yeniden burada olduğumu, geri döndüğümü anlatmaya çalıştım. Son haftalarda eleştiri alıyorum. Futbol benim için 1. plandadır. Hiçbir yere gitmedim, aslında geri dönüş de diyemeyiz.

Hedeflerimiz doğrultusunda devam etmemiz için üst sıralarda kalmamız gerekiyordu. İki hafta üst üste zor rakiplere karşı deplasmanda oynadık ve iki önemli galibiyet aldık."