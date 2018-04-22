Talisca, şampiyonluk yarışına dikiş attı!

Beşiktaş, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, Negredo ile 1-0 öne geçse de Yeni Malatyaspor çok geçmeden beraberliği yakaladı. Beşiktaş'ı rahatlatan ve öne geçiren golü 81. dakikada Talisca attı. Maçın kilidini çözen Brezilyalı futbolcudan sonra sahneye muhteşem bir frikik golü atan Quaresma çıktı.

Maçtan notlar:

Beşiktaş, baskılı başladığı karşılaşmada golü 13. dakikada Alvaro Negredo'nun ayağından buldu. Siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 önde.

Beşiktaş'ın golünden sonra oynadığı futbolla oyuna ortak olan onuk takım Yeni Malatyaspor'da Pereira karşılaşmayı dengeyi getiren golü attı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş'ta maçın 53. dakikasında sakatlanan Caner Erkin, yerini Gökhan Gönül'e bıraktı.

Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki yoğun baskıları sonuç verdi. Siyah-beyazlıların en golcü ismi Talisca, attığı kafa golüyle takımını 81. dakikada 2-1 öne geçirdi.

Beşiktaş karşılaşmanın 88. dakikasında ceza sahasının hemen dışından frikik kazandı. Topun başına geçen Ricardo Quaresma, harika bir vuruşla takımının 3. golünü attı.

Karşılaşmada daha fazla gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, rakiplerinin kazandığı haftada 3 puanı alarak "Şampiyonluk yarışına devam" dedi.

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'deki puanını 62'ye çıkarırken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 38 puanda kaldı.

Cezalı Pepe forma giyemedi

Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Pepe, Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe ile oynanan ancak olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kırmızı kart gören Pepe, bugün forma giyemedi.

BEŞİKTAŞ - EVKUR YENİ MALATYASPOR



STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halis Özkahya



SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1



BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Goller: 13' Negredo, 33' Pereira, 81' Talisca, 88' Quaresma