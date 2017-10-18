Talisca: Her geçen gün performansımı yukarı taşımaya çalışıyorum

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup ederek Avrupa'da yoluna 3'te 3'le devam eden Beşiktaş'ta Anderson Talisca, maç sonu "Her geçen gün performansımı yukarı taşımaya çalışıyorum" diye konuştu.

Gol atmanın her zaman iyi oynamaya işaret etmediğini vurgulayan Brezilyalı yıldız futbolcu, ilk golde Quaresma'nın asist yaptığı pozisyonda verdiği pasa dikkati çekti.

Talisca'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şöyle:

"Deplasmanda Monaco gibi büyük bir takıma karşı geri düşmemize rağmen iyi reaksiyon gösterdik. Boşluklarını değerlendirdik, hatalarını iyi değerlendirdik ve maçı kazandık.

Her zaman gol atmak iyi oynadığınıza işaret değildir. Bazı maçlarda takım için oynamalısınız. Ben de bunu becermeye çalışıyorum. Beraberlik golünde Ricardo'nun ortası vardı, ona pası ben atmıştım.

Kulübüme, bana forma şansı verdikleri ve güvendikleri için teşekkür ederim. Her geçen gün performansımı yukarıya taşımaya çalışıyorum."