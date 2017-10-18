T24 LogoT24 Logo
Spor

Talisca: Her geçen gün performansımı yukarı taşımaya çalışıyorum

"Her zaman gol atmak iyi oynadığınıza işaret değildir"

18 Ekim 2017 03:00

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup ederek Avrupa'da yoluna 3'te 3'le devam eden Beşiktaş'ta Anderson Talisca, maç sonu "Her geçen gün performansımı yukarı taşımaya çalışıyorum" diye konuştu.

Gol atmanın her zaman iyi oynamaya işaret etmediğini vurgulayan Brezilyalı yıldız futbolcu, ilk golde Quaresma'nın asist yaptığı pozisyonda verdiği pasa dikkati çekti.

Talisca'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şöyle:

"Deplasmanda Monaco gibi büyük bir takıma karşı geri düşmemize rağmen iyi reaksiyon gösterdik. Boşluklarını değerlendirdik, hatalarını iyi değerlendirdik ve maçı kazandık.

Her zaman gol atmak iyi oynadığınıza işaret değildir. Bazı maçlarda takım için oynamalısınız. Ben de bunu becermeye çalışıyorum. Beraberlik golünde Ricardo'nun ortası vardı, ona pası ben atmıştım.

Kulübüme, bana forma şansı verdikleri ve güvendikleri için teşekkür ederim. Her geçen gün performansımı yukarıya taşımaya çalışıyorum."

ETİKETLER

TaliscaBeşiktaşMonacoŞampiyonlar Ligimaç sonuaçıklamaperformans

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24