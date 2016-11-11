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Spor

Talisca dönüş tarihi verdi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Anderson Talisca, 45 gün içinde döneceğini söyledi

11 Kasım 2016 15:30

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, beklenen daha hızlı bir şekilde sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Sakatlık sonrası yapılan ameliyatta sahalardan 3 ay uzak kalacağı açıklanan Anderson Talisca, en geç 45 gün sonra sahalara döneceğini ancak bu süreyi kısaltabilmek için çabaladığını söyledi.

Brezilya basınına konuşan Anderson Talisca, "Kendimi, bir an önce sahalara dönmeye adadım. Ancak, doktorların kararına saygı duymalıyım. 2016 bitmeden sahalara dönmek istiyorum ve üzerime düşenleri eksiksiz bir şekilde yerine getiriyorum. Çok motive bir şekilde çabalıyorum." ifadelerini kullandı.

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