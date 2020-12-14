Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Çin takımı Guangzhou'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşım Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlılara dönebileceğinin sinyalini verdi.

Çin takımlarından Guangzhou'da top koşturan Brezilyalı orta saha, Instagram hesabından Beşiktaşlı bir taraftarın paylaşımına yanıt verirken, "Yakında birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, siyah beyazlı taraftarlardan büyük beğeni aldı. Brezilyalı futbolcunun Guangzhou ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.