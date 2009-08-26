'Talimatları ABD'den alıyoruz'

İran'da “Cundullah” örgütü lideri Abdulmelik Rigi'nin kardeşi Abdülhamid Rigi, örgütün İran topraklarındaki saldırılarını ABD'nin talimatıyla düzenlediğini savundu. Cundullah'ın ABD tarafından kurulduğu ve CIA'dan talimat aldığı iddiaları 2 yıl önce de Amerikan ABC televizyonu tarafından gündeme getirilmişti.

Abdülhamid Rigi, Sistan-Belucistan bölgesindeki Zahedan kentinde yaptığı bir açıklamada, “Cundullah'ı ABD kurup destekledi, talimatlarımızı onlardan alıyorduk” diye konuştu.

Tutuklu bulunduğu cezaevi yerine kentteki bir kamu binasında sivil giysiyle açıklama yaptığı belirtilen Rigi, “ABD'nin, kendilerine kime saldırıp kime saldırmayacaklarını ve para ve teçhizat olarak da ihtiyacı olanları sağlayacağını söylediğini” öne sürdü.

"Allah'ın Ordusu" olarak anılan Cundullah örgütü, 2005 yılında 9, 2007'de 11, 2008'de 16 güvenlik görevlisinin öldürülmesi, 25 Mart 2008 tarihinde Bam-Kerman Otoyolu'nun kapatılarak 22 sivilin öldürülmesi ve 6 kişinin yaralanması ile 28 Mayıs 2009'da 25 kişinin ölümü ve 119 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan cami bombalanması eylemlerini üstlenmişti.

İran makamları, örgüt üyelerinin yol keserek çok sayıda aracın yakılması, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve fidye için adam kaçırma gibi olaylara karıştıklarını açıklamıştı.

Amerikan ABC televizyonu da Nisan 2007'de, Pakistanlı bir militan grubun İran içinde bir dizi gerilla saldırısı düzenlediğini ve ABD’nin bu grubu gizlice teşvik ettiğini duyurmuştu.

Amerikan ve Pakistan istihbarat kaynaklarına dayanılan ABC’nin haberinde, Beluci tarikatı üyelerinden oluşan militan grubun İran içinde düzenlediği baskınlarda bazı İranlı asker ve yetkililerin öldürüldüğü ya da kaçırıldığı kaydedilmişti.

Haberde, Pakistan’ın İran sınırındaki gaz zengini Belucistan eyaletinde faaliyet gösterdiği belirtilen "Cundullah" adlı grupla ilgili Amerikan istihbaratının kabul ettiği tek ilişkinin, Pakistan’daki El Kaide unsurlarının izini sürme konusundaki işbirliği olduğu ifade edilmişti.

ABC televizyonu, Cundullah’ın, ele geçirdiğini söylediği İran askerleri ve sınır muhafızlarının video görüntüleri bulunduğunu da duyurmuştu. Haberde, Amerikan kaynaklarına dayanılarak, Washington’un bu gruba doğrudan kaynak sağlamadığı, ancak 2005’ten bu yana grubun lideri Abdülmelik Regi ile yakın bağlantıyı sürdürdüğü belirtilmişti.