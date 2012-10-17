'Bahoz Erdal bize Diyarbakır'da büyük eylem yapın' dedi'

Diyabakır'da polis tarafından yakalanann 4 PKK'lı için Suriyeli 'Bahoz Erdal' kod adlı Feyman Hüseyin'den talimat aldıkları ifade edildi. Diyarbakır'da yakalanan PKK'lıları eylemlerinde kullanacakları silahları düşünülen arazide Özel Harekat Timleri arama yaptı.

Feyman Hüseyin’in PKK ’lılara, " Diyarbakır ’da hiç eylem yapamadınız. Orada büyük bir eylem yapın" diye talimat verdiği ifade edildi.



Arazide silahları aranıyor



Emniyet’te sorguları süren PKK’lıların, kentte asker ve polislerin sürekli gittiği lokanta ile kafelere saldırı düzenleyecekleri öğrenildi.

Polis, eylem hazırlığında olan PKK’lıların silahlar sakladıklarını düşündüğü merkez Kayapınar İlçesi çevreyolu yanındaki arazide arama başlattı. Özel harekat polisleri, bomba uzmanı dedektör köpekler, özel cihazlarla aramalar sürdürülüyor.