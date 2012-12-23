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Talim ve Terbiye Kurulu, 1970'te ölen Orhan Kemal'e 'eserini değiştir' demiş

Talim ve Terbiye Kurulu, 2003 yılında, 1970 yılında ölen Orhan Kemal'den bir kitabında değişiklik yapmasını istedi

23 Aralık 2012 13:02

Yunus Emre'nin şiirini sansürleyen Talim ve Terbiye Kurulu, 2003 yılında, 1970 yılında hayatını kaybeden Orhan Kemal'in bir eserini "uygun" görmemesi üzerine, "Şahsın kendisine ulaşılarak gerekli düzeltmeleri yapması ve daha sonra müracaatını yenilemesi uygun görülmüştür" dediği öne sürüldü.

Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in yazısında, Talim ve Terbiye Kurulu'nun incelediği kitaplar hakkında aldığı bazı ilginç kararlar yer aldı.

Şahin yazısında, Talim ve Terbiye Kurulu'nun, 2003 yılında Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Orhan Kemal'in bir eserini beğenmemesi üzerine, değişiklik yapmasını istediğini öne sürdü.

Yazıda, Talim ve Terbiye Kurulu'nun, ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın da bir eserinin, öğrenciler için yeterli "kazanım" oluşturmadığından uygun bulunmadığı da yer aldı.

Kurul daha önce Cahit Külebi'nin "Benim doğduğum köylerde/Kuzey rüzgârları eserdi/Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır/Öp biraz!" dizelerinden "Öp biraz" sözünü çıkartmıştı. Ayrıca, kurul, Sosyal Bilgiler kitabında bir aile fotoğrafına da itiraz ederek "Sarışın Türk olmaz" yorumunda bulunmuştu.

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