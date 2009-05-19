Talihsiz Fatma'nın ailesi tepkili

Adapazarı'nda SHÇEK'e Hizmetler Kurumu'na ait yetiştirme yurdunda çıkan yangında yaşamını yitiren tecavüz mağduru 14 yaşındaki Fatma Karaoğlu'nun babası İbrahim Karaoğlu ile annesi Havva Karaoğlu tecavüz davası ile ilgili olarak sürekli tehdit aldıklarını anlatırken, ``Devlet bakamayacağı çocuğumuzu bizden niye aldı?'' diyerek tepki gösterdi.



Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın ziyaret ettiği Fatma Karaoğlu'nun babası İbrahim Karaoğlu kızının ölüm haberini saat 03.00'te aldığını belirterek şöyle dedi:



``Ne diyebilirim ki? Yurtta sadece iki kişi hayatını kaybediyor. Diğer öğrenciler hafif yanıklarla olayı atlatıyor. En son benim kızım bulunuyor. Yangın 23.00'te çıkıyor. Saat 03.00 de benim kız bulunuyor. Yurt müdürü çocukların sayısını bilmiyor, ya da düzensizlik var.''



Anne Havva Karaoğlu ise, ``Kızım böyle bir olayda dışarı çıkardı. İçeriden battaniyeye sarılmış gibi geldi. Parça parça üzerinde bir şeyler vardı. Üzerinde o kadar eşya olamazdı. Bu kadar öğrencinin olduğu yurtta sadece ikisinin yanması beni düşündürüyor. Sadece 2 tutam saç var. Gözüm görmediğinden bir şey diyemiyorum. Anlayamadığım 40 kişiden sadece 2'sinin yanması. İtfaiye elektrik kontağı sıfır diyor. Yani yangın elektrik kontağından çıkmamış. Kızım sigara da içmez'' diye konuştu.



Baba İbrahim Karaoğlu davayı çekmeleri için para teklif edildiğini, ayrıca tehdit aldıklarını öne sürdü. Acılı aile geçen hafta Çarşamba günü kızlarına taciz davasının olduğunu anlatırken Yetiştirme Yurdu Müdürünü de suçlarken, ``Yurdun bayan müdürü vardı. İki de bir `alın çocuğunuzu' diyordu. Polise danıştık. `Siz alamazsınız' diyordu. Burada da haftada bir gün bana veriyorlardı. Çarşamba günü mahkeme oldu. Hafta sonu da bu olay. Hafta sonu anne annesinin yanına gidecekti olmadı. Neticede böyle oldu. Araştırılmasını istiyoruz'' diye konuştu.

