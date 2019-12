Talih Kuşu gözden düştü

Her ayın 9, 19 ve 29’unda Milli Piyango çekilişlerinin yapılması bir gelenekti. Nisan aylarında ise çekilişler 23 Nisan özel çekilişi olduğu için 9, 23 ve 30 Nisan’da yapılırdı. Bu yıl ilk kez 30 Nisan’da yapılması gereken ayın üçüncü çekilişi biletlere ilgi olmadığı için iptal edildi.



Son dönemde Sayısal Loto’nun devrederek rekorlar kıran ikramiyeleri karşısında giderek gözden düşen Milli Piyango, tarihinde ilk kez bir ayda 3 değil 2 çekilişle yetindi.



Her ay 3 çekiliş yapan Milli Piyango İdaresi’nin son dönemde diğer oyunlara ilginin artmasına karşılık bilet satışlarında yeterli ilgiyi görmediği için böyle bir karar aldığı, önümüzdeki aylarda da çekilişlerin 3’ten 2’ye düşürülebileceği belirtildi.



Vatan’dan Kerim Ülker’in haberine göre, her ayın 9, 19 ve 29’unda çekiliş yapmak Milli Piyango İdaresi’nin bir geleneğiydi. Özel çekilişlerin yapıldığı belirli aylarda ise tarihler kaysa da yine de mutlaka 3 çekiliş yapılırdı. 23 Nisan özel çekilişi yapıldığı için Milli Piyango İdaresi her Nisan’da, ayın 19’unda yapacağı çekilişi erteler bunun yerine 23 Nisan biletleri satılırdı. 23 Nisan’dan sonra 29’una kısa bir süre kaldığı için de 29 Nisan yerine 30 Nisan’da ayın üçüncü çekilişi yapılırdı. Ancak bu yıl ilk kez talep azlığı nedeniyle ayın üçüncü çekilişi yani 30 Nisan çekilişi iptal edildi.



Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) üst düzey bir yetkilisi, son dönemde Talih Kuşu olarak bilinen Milli Piyango çekilişlerine sadece Yılbaşı gibi çok özel günlerde yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, “Bunun dışındaki çekilişlerde ilgi biraz düşük oluyor. Biz de ayda 3 çekiliş yerine 2 çekiliş yaparak bir deneme yapmaya karar verdik ve 30 Nisan’da yapılması gereken çekilişi 9 Mayıs’taki çekilişle birleştirdik” dedi.



Yetkili şöyle devam etti: “Son 4-5 yıl içinde devreye giren şans oyunu sayısı arttı. Ayrıca devrettiği ikramiyeler de hesaba katılınca vatandaşlar Milli Piyango bileti almak yerine örneğin Sayısal Loto gibi bir defada daha yüksek ikramiye veren ve ikramiyesi devirle yükselen oyunlara yöneldi. Bu nedenle 10 günlük çekilişler arası süreyi Nisan’da artırma kararı aldık. Geçmiş yıllarda Nisan’ın 9’u ve 23 ve 30’unda çekiliş yapıyorduk. Ancak bu kez bu sayıyı düşürdük.”



Çekiliş sayısındaki düşüş özelleştirmeyi etkilemez



Milli Piyango İdaresi yetkilileri, talepteki değişim nedeniyle iki çekiliş arasındaki gün sayısını 16’ya çıkardıklarını belirterek, “Eğer istediğimiz sonucu alırsak çekiliş takvimini belirleme yetkisini kullanarak bu düzenlemeyi tekrar edebiliriz” dedi. Takvimin daha önceden belirlendiğini kaydeden yetkililer, çekiliş sayısındaki düşüşün özelleştirme süreciyle bağlantılı olmadığını da sözlerine ekledi.



Süper Loto, piyangonun pabucunu dama attı



1’den 54’e kadar rakamlar içinden 6 tanesini bilmeyi amaçlayan Süper Loto sürekli devrederek son dönemin en popüler şans oyunu oldu. Son olarak Süper Loto devirlerle 50 milyon lira ikramiye dağıtma noktasına gelmişti. Rakamlara bakıldığında Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunları içinde piyango çekilişlerinin ciroya katkısının azaldığı dikkati çekiyor. 2007 yılında 281 milyon 543 bin liralık bilet satışı gerçekleşirken bu sayı 2008 yılında 273 milyon liraya geriledi. 2009 yılı da piyango bileti satışları için iyi gitmiyor. İlk 3 aylık performans bu yılın 2008’in de altında kalacağını gösteriyor.



Milli Piyango İdaresi’nin verilerine göre Sayısal Loto, 2004 yılında 16 kişi, 2005’te 29, 2006 yılında 31, 2007 yılında 32, 2008 yılında 29 kişiyi milyoner yaptı. Sayısal Loto’da milyoner olan sayısı 2004’ten bu yana 140’ı buldu. Buna karşılık Milli Piyango’dan 2004’ten bu yana sadece 44 kişi milyon liralık ikramiye kazandı.



Milli Piyango bileti satışları geriliyor



Yıl Adet



2002 129.571



2003 234.347



2004 254.308



2005 258.047



2006 279.405



2007 281.543



2008 273.623



2009/3 59.230*