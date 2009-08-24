Taliban'ın yeni lideri Hekimullah

28 yaşında, usta bir keskin nişancı, acımasızlığıyla tanınıyor, ABD başına 120 bin dolar ödül koymuştu... İşte bu özellikleriyle Hekimullah Mesud, Pakistan'daki yeni Taliban lideri oldu.

ABD'nin insansız uçağıyla 5 Ağustos'ta yapılan füze saldırısında Pakistan'daki Taliban lideri Beytullah Mesud'u öldürmüştü. Taliban örgütü bunu inkar etse de yeni liderini seçmek zorunda kaldı.

42 üyeli Taliban Konseyi seçti

Maulvi Fakir Muhammed adlı komutanın yardımcısı Baht Zade, AP haber ajansına verdiği demeçte, 42 üyeli Taliban konseyinin Beytullah Mesud hasta olduğu için yeni bir lider seçtiğini açıkladı.

"Beytullah Mesud hasta" dediler

Zade, “Beytullah Mesud hasta olduğu için yeni bir lider seçilmesini istedi. Cuma günü yapılan şurada Hekimullah Mesud oybirliğiyle Taliban'ın yeni lideri seçildi. Taliban içinde anlaşmazlıklar bulunduğu yönündeki iddialar artık bitsin. Taliban içinde hiçbir zaman anlaşmazlık olmadı” dedi.

Zade, Pakistan'ın kuzeybatısında Afganistan sınırındaki aşiret bölgesi Orakzai'de yapılan şura sırasında, Svat Vadisinde bulunan Fakir Muhammed ve Mevlana Fazlullah adlı komutanlarla telefonla konuşulduğunu ve kendilerine liderlik teklif edildiğini, ancak 50'lerinde olduğu tahmin edilen her iki komutanın da yeteri kadar genç olmadıklarını söyleyerek teklifi reddettiğini belirtti.

Hekimullah Mesud, Taliban'ın en iyi keskin nişancılarından.

Eski komutanın soyadını kullanıyor

28 yaşındaki Hekimullah Mesud, Beytullah Mesud'un en acımasız yardımcısı olarak biliniyordu. Aynı aşirete mensup olan Beytullah Mesud ve Hekimullah Mesud bu yüzden aynı soyadını kullanıyor.

Başına 120 bin dolar ödül konmuştu

İslamabad'daki elçiliklere yönelik tehditlerin arkasındaki isim olduğu düşünülen Hekimullah, 9 Haziranda Peşaver'deki Pearl Continental Oteli'ne düzenlenen saldırı ile Mart ayında Sri Lanka kriket takımına düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti. Hekimullah'ın başına 120 bin dolar ödül bulunuyor. Ancak şimdi yeni komutan seçildiği için bu miktarın artması bekleniyor.

ABD ve Pakistan'ın, ellerinde Beytullah Mesud'un öldüğü yönünde kuvvetli kanıtlar bulunduğunu söylemesine rağmen Taliban, Mesud'un öldüğünü kabul etmiyor, ancak yaşadığını da ispatlayamıyor.