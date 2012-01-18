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Dünya

Taliban'ın listesinde başka gazeteciler de var ANKARA (A.A) 

18 Ocak 2012 12:09

-Taliban'ın listesinde başka gazeteciler de var ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Pakistan'daki Taliban örgütü, Amerika'nın Sesi radyosu için çalışan gazetecinin öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi. El Arabiya'nın haberine göre Taliban sözcüsü İhsanullah İhsan, 43 yaşındaki gazeteci Mükerrem Han Atıf'ı haberlerinin yanlı olduğu konusunda defalarca uyardıklarını söyledi. Sözcü, suikast listelerinde başka gazetecilerin bulunduğu uyarısında da bulundu. Yerel Dünya televizyonu ve Amerika'nın Sesi radyosu için çalışan Atıf, Peşaver yakınlarındaki Şebkader'de akşam namazı için gittiği cami girişinde kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda caminin imamı da yaralanmıştı.

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