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Dünya

Taliban'ın elindeki ABD askerinin yeni görüntüsü yayınlandı

08 Nisan 2010 10:47

Afganistan'da Taliban tarafından Haziran ayında esir alınan bir Amerikan askerinin yeni görüntüleri yayınlandı.
     
Yaklaşık 7 dakikalık görüntülerde ''birinci sınıf er'' Bowe Bergdahl, Afganistan'daki savaşın çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine veya hapsedilmesine değmeyeceğini belirterek, serbest bırakılmasını ve evine dönmek istediğini dile getiriyor.
     
ABD'deki bazı televizyon kanallarının internet sitesinde yer alan ve Bergdahl'ın spor hareketleri yaptığı da görülen görüntülerle ilgili olarak, ABD Savunma Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
     
Bergdahl'ın bazı görüntüleri Noel günü de yayınlanmıştı.

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