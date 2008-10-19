Taliban'dan yol katliamı: 31 ölü

Afganistan'da 'ölüm yılı'

Fransızlara saldırıyı Hikmetyar üstlendi

Ülkenin dağlık güney kesiminde etkisini giderek artıran Taliban'dan, Afganistan'ın ana karayolunda kanlı eylem.Kandahar yakınlarında durdurulan bir otobüste bulunan 50 kadar yolcu önce rehin alındı ardından 27'si asker olmak üzere 31'i öldürüldü. AP haber ajansının bölgedeki kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre Taliban otobüs yolcuları arasındaki sivilleri serbest bırakıp askerleri öldürdüğünü duyururken, Afgan yetkililer otobüste sadece sivillerin bulunduğunu öne sürüyor.Afganistan'ın güneyinde artan şiddet olayları sonucunda çoğu militan olmak üzere yaklaşık 5100 kişi yaşamını yitirdi.