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Dünya

TALİBAN'DAN YALANLAMA ANKARA (A.A)

15 Kasım 2010 18:48

-TALİBAN'DAN YALANLAMA ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Afganistan'da devrilen Taliban rejiminin firari lideri Molla Ömer, Taliban ile Kabil'deki hükümet arasında barış görüşmeleri yapıldığına dair söylentilerin asılsız olduğunu söyledi. Molla Ömer, Afgan hükümeti ile uluslararası koalisyonu kast ederek, ''Düşman Taliban tarafından hezimete uğradığını gizlemek için barış görüşmelerine ilişkin asılsız söylenti yaymakta'' ifadesini kullandı. Afgan hükümetinden ve NATO'dan birçok yetkili, son aylarda Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai hükümeti ile Taliban arasında barışa yönelik diyalogdan söz ediyor, ancak Taliban saldırılarını 3 yıldır sürekli artırıyor. Bu tür açıklamaların Batılı güçlerin gelecek yıllarda aşamalı olarak askerlerini çekmekten söz etmeye başladığı bir döneme rastladığına dikkat çekiliyor.

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