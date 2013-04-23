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Dünya

Taliban'dan rehine açıklaması

Taliban sözcüsü Mücahit, ''Afganistan'da rehin alınan yabancıların arasında Türklerin de bulunduğuna emin olursak serbest bırakabiliriz'' dedi

23 Nisan 2013 20:29

Afganistan'daki Taliban örgütünün sözcüsü Zabihullah Mücahit, Logar'ın Azre ilçesine bağlı Deremengel bölgesinde acil iniş yapan helikopterdeki yabancıların arasında Türk vatandaşlarının olduğunun doğrulanması halinde kendilerini serbest bırakabileceklerini söyledi.

 AA'nın haberine göre, Mücahit, rehinelerin güvenli bir bölgede bulunduğunu, durumlarının iyi olduğunu, endişe edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Mücahit, "Türkiye devleti ve milletini Müslüman olduğu için sevdiklerini" belirterek, rehineler arasında Türk vatandaşı olup olmadığı konusunda Türk yetkililerinin kendileriyle temasa geçmesini istediklerini ifade etti.

Ellerindeki rehinelerin Amerikalı olabileceğini düşünerek dün bir açıklama yaptıklarını ancak gruptakilerin tamamının, Amerikalı olmadıklarını söylediğini aktaran Mücahit, kimlik araştırmasına devam ettiklerini söyledi. Mücahit, "Yabancıların arasında Türklerin de bulunduğuna emin olursak serbest bırakabiliriz" ifadesini kullandı.

Horasan Logistics şirketine ait MI-8 tipi bir helikopter, dün Logar'ın Azre ilçesine bağlı Deremengel bölgesinde, kötü hava şartlarından dolayı acil iniş yapmış, helikopterde bulunan MT İnşaat şirketinde çalışan 8 Türk mühendisi ile üç kişi Taliban tarafından alıkonulmuştu.

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