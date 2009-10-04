T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taliban'dan NATO'ya büyük darbe

Afganistan'da Taliban'ın karakola saldırması sonucu 8 ABD askeri ölürken, Taliban 35 Afgan polisinin ellerinde olduğunu açıkladı.

04 Ekim 2009 03:00

Afganistan'ın doğusunda Taliban'ın iki ileri karakola saldırmasından sonra çıkan çatışmada 8 Amerikan askeri öldü.

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, Nuristan vilayetindeki bir cami ve yakınlarındaki bir köyden gelen silahlı aşiret üyelerinin karakollara düzenlediği saldırıya Amerikan ve Afgan askerlerinin yanıt verdiği belirtilerek, çatışmada 2 Afgan askerinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan'ın en tehlikeli bölgelerinden biri olan Nuristan'daki çatışmada "düşmana ağır kayıplar verdirildiği" de bildirildi.

NATO ve Afgan askerlerinin ortak olarak kullandığı iki karakola düzenlenen saldırıların sorumluluğunu Taliban üstlendi.

Taliban: 35 polis elimizde

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıyı kendilerinin düzenlediğini doğruladı.

Mücahid, saldırıda 35 Afgan polis memurunu da alıkoyduklarını ve bu kişilerin kaderinin bir şura tafafından kararlaştırılacağını da söyledi.

Bölgedeki bir emniyet müdürü yardımcısı ise, 19 polis memuruyla irtibatın koptuğunu kabul ederken, bir Afgan vali ise bu haberleri yalanladı.

Başkent Kabil'deki BBC muhabiri Matin Patience, bunun koalisyon güçlerinin bölgede verdikleri ilk ciddi kayıp olmadığını, geçen yıl 100 Taliban militanının bir karakola saldırısı sonucu dokuz ABD askerinin öldüğünü söylüyor.

Patience'ın sözünü ettiği ve Nuristan ile Kunar vilayetlerinin sınırındaki Wanat köyü yakınlarındaki saldırı sonrası, ABD ve Afgan askerleri karakolu terketmek zorunda kalmıştı.

Patience, Nuristan'ın Pakistan'dan gelen militanların Afganistan'a giriş güzergahı üzerinde olduğunu da belirtiyor.

2008 Ağustos ayından bu yana en kanlı saldırı

ISAF'ın açıklamasında, koalisyon güçlerinin saldırıyı püskürterek Taliban'a ağır kayıplar verdirdiği savunuldu.

Taliban'ın son saldırısı, 10 Fransız askerinin öldürüldüğü 2008 Ağustos ayından bu yana NATO güçlerine karşı düzenlenen en kanlı saldırı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24