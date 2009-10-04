Taliban'dan NATO'ya büyük darbe

Afganistan'ın doğusunda Taliban'ın iki ileri karakola saldırmasından sonra çıkan çatışmada 8 Amerikan askeri öldü.



Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, Nuristan vilayetindeki bir cami ve yakınlarındaki bir köyden gelen silahlı aşiret üyelerinin karakollara düzenlediği saldırıya Amerikan ve Afgan askerlerinin yanıt verdiği belirtilerek, çatışmada 2 Afgan askerinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.



Açıklamada, Afganistan'ın en tehlikeli bölgelerinden biri olan Nuristan'daki çatışmada "düşmana ağır kayıplar verdirildiği" de bildirildi.



NATO ve Afgan askerlerinin ortak olarak kullandığı iki karakola düzenlenen saldırıların sorumluluğunu Taliban üstlendi.



Taliban: 35 polis elimizde



Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıyı kendilerinin düzenlediğini doğruladı.



Mücahid, saldırıda 35 Afgan polis memurunu da alıkoyduklarını ve bu kişilerin kaderinin bir şura tafafından kararlaştırılacağını da söyledi.



Bölgedeki bir emniyet müdürü yardımcısı ise, 19 polis memuruyla irtibatın koptuğunu kabul ederken, bir Afgan vali ise bu haberleri yalanladı.



Başkent Kabil'deki BBC muhabiri Matin Patience, bunun koalisyon güçlerinin bölgede verdikleri ilk ciddi kayıp olmadığını, geçen yıl 100 Taliban militanının bir karakola saldırısı sonucu dokuz ABD askerinin öldüğünü söylüyor.



Patience'ın sözünü ettiği ve Nuristan ile Kunar vilayetlerinin sınırındaki Wanat köyü yakınlarındaki saldırı sonrası, ABD ve Afgan askerleri karakolu terketmek zorunda kalmıştı.



Patience, Nuristan'ın Pakistan'dan gelen militanların Afganistan'a giriş güzergahı üzerinde olduğunu da belirtiyor.



2008 Ağustos ayından bu yana en kanlı saldırı



ISAF'ın açıklamasında, koalisyon güçlerinin saldırıyı püskürterek Taliban'a ağır kayıplar verdirdiği savunuldu.



Taliban'ın son saldırısı, 10 Fransız askerinin öldürüldüğü 2008 Ağustos ayından bu yana NATO güçlerine karşı düzenlenen en kanlı saldırı.