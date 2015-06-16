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Dünya
Deutsche Welle

Taliban’dan IŞİD’e: Afganistan’a karışmayın

Taliban, web sitesi üzerinden yayınladığı bir mektupla IŞİD’den Afganistan’daki cihada karışmamasını istedi.

16 Haziran 2015 23:15


Afganistan Talibanı, web sitesinde IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye hitaben bir mektup yayınladı.

Mektupta “Afganistan'da Amerikalıların ve hizmetkarlarının işgal ordusuna karşı cihat tek bir bayrak ve tek bir yönetim altında yürütülmelidir” denildi. IŞİD'den “dini kardeşlik temelinde” Taliban'ın işlerine karışmaması talep edildi. Afganistan'da Taliban'ın yanı sıra yapılanma kurmaya çalışmanın “bölünme ve çatışma” doğuracağı belirtildi.

Mektupta cihatçı grupların sayısındaki artışın "cihat ve Müslümanlara" bir kazanım getirmeyeceği ifade edildi. IŞİD'in Afganistan'a karışması halinde Taliban'ın buna "tepki vermek zorunda kalacağı" belirtildi.

Mektup Taliban'ın iki numaralı lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un imzası ile yayınlandı.

Afganistan'da son zamanlarda Taliban savaşçılarının IŞİD saflarına geçtiği ve iki grup arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı yönündeki haberlerin sayısı artmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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