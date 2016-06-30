Taliban’dan canlı bomba saldırısı; en az 40 ölü

Afganistan’da Taliban'ın polis akademisi mezunlarını taşıyan otobüslere düzenlediği bombalı saldırılarda en az 40 kişi öldü. Saldırıda 40 kişi de yaralandı.

Sputnik’in haberine göre, Yetkililer, Vardak vilayetinden başkent Kabil’e giden üç otobüsün canlı bombaların saldırısına uğradığını ve iki ayrı patlamada en az 40 kişinin de yaralandığını duyurdu. Otobüsteki polislerin mezuniyet töreninden döndüğü kaydedildi.

BBC, iki ayrı bombanın infilak ettiği araçlarda mezuniyetten dönen öğrencilerin yer aldığını bildiriyor. Resmi yetkililer, çok daha fazla kişinin de saldırılarda yaralandığını aktarıyor.

İntihar saldırılarını Taliban üstlendi

Nepal güvenlik görevlilerine saldırı

Son dönemde özellikle asker ve polislere yönelik saldırılarını artıran Taliban, son iki ayda ülkenin farklı bölgelerinde bazı otobüsleri durdurarak kaçırdığı asker ve polisleri öldürmüştü.

Taliban geçen hafta da Kabil'deki Kanada Büyükelçiliği çalışanlarını koruyan Nepalli güvenlik görevlilerini taşıyan otobüse saldırmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.