T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taliban’dan canlı bomba saldırısı; en az 40 ölü

Yetkililer, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu

30 Haziran 2016 15:30

Afganistan’da Taliban'ın polis akademisi mezunlarını taşıyan otobüslere düzenlediği bombalı saldırılarda en az 40 kişi öldü. Saldırıda 40 kişi de yaralandı.

Sputnik’in haberine göre, Yetkililer, Vardak vilayetinden başkent Kabil’e giden üç otobüsün canlı bombaların saldırısına uğradığını ve iki ayrı patlamada en az 40 kişinin de yaralandığını duyurdu. Otobüsteki polislerin mezuniyet töreninden döndüğü kaydedildi.

BBC, iki ayrı bombanın infilak ettiği araçlarda mezuniyetten dönen öğrencilerin yer aldığını bildiriyor. Resmi yetkililer, çok daha fazla kişinin de saldırılarda yaralandığını aktarıyor.

İntihar saldırılarını Taliban üstlendi

 

Nepal güvenlik görevlilerine saldırı

 

Son dönemde özellikle asker ve polislere yönelik saldırılarını artıran Taliban, son iki ayda ülkenin farklı bölgelerinde bazı otobüsleri durdurarak kaçırdığı asker ve polisleri öldürmüştü.

Taliban geçen hafta da Kabil'deki Kanada Büyükelçiliği çalışanlarını koruyan Nepalli güvenlik görevlilerini taşıyan otobüse saldırmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

 

ETİKETLER

Talibansaldırıcanlı bomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24