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Dünya

Taliban'dan bayram mesajı: Savaşı yayacağız

Taliban lideri Molla Ömer, Kurban Bayramında "Savaşı tüm Afganistan'a yayacağız" mesajı verdi.

16 Kasım 2010 02:00

T24- Taliban lideri Molla Ömer, Kurban Bayramında "Savaşı tüm Afganistan'a yayacağız" mesajı verdi.



ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'da mücadele ettiği Taliban lideri Molla Ömer, yayımladığı bayram mesajında "Savaşı tüm Afganistan'a yayacağız" açıklamasında bulundu.
    

Molla Ömer mesajında, Taliban ile Kabil'deki hükümet arasında barış görüşmeleri yapıldığına dair söylentilerin de asılsız propaganda olduğunu söyledi.

Molla Ömer, Afgan hükümeti ile uluslararası koalisyonu kast ederek, "Düşman Taliban tarafından hezimete uğradığını gizlemek için barış görüşmelerine ilişkin asılsız söylenti yaymakta" ifadesini kullandı.

Afgan Hükümeti'nden ve NATO'dan birçok yetkili, son aylarda Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai Hükümeti ile Taliban arasında barışa yönelik diyalogdan söz ediyor, ancak Taliban saldırılarını artırıyor.

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