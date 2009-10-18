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Dünya

Taliban'a karşı kara harekatı başladı

18 Ekim 2009 23:37

Pakistan ordusunun Güney Veziristan bölgesinde başlattığı kara operasyonunda şu ana kadar 60 militanın öldürüldüğü açıklandı.

Kara birlikleri bölgedeki Taliban ve El Kaide mevzilerini hedef alıyor. Operasyona hava kuvvetleri de destek veriyor. Taliban militanlarının güçlü bir direniş gösterdiği yönünde haberler geliyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 60 Taliban militanın ve 6 Pakistan askerinin öldüğü açıklandı.

Binlerce sivil bölgeyi terketti. Çadırkentlere şu ana kadar 60 bin kişi sığındı. Güney Veziristan'daki Taliban militanlarının sayısı 10 bini buluyor. Taliban'ın misilleme saldırılarına karşı Pakistan genelinde güvenlik önlemleri artırıldı.

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