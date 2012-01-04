-Taliban'a hava saldırısı: 11 ölü İSLAMABAD (A.A) - 04.01.2012 - Pakistan savaş helikopterlerinin Afganistan sınırında bulunan Kurram'daki Taliban güçlerine karşı başlattığı hava operasyonunda 11 militanın öldüğü bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada, Kurram'ın Jogi kırsalında bulunan militanların hava saldırısı sonucu ağır darbe aldığı, saldırıda çok sayıda militanın da yaralandığı belirtildi. Hava operasyonu ve öldürülen militan sayısı bağımsız kaynaklar tarafından da doğrulandı. Pakistan ordusunun, Afganistan sınırındaki Taliban güçlerine karşı son dönemlerde düzenlediği kara ve hava operasyonlarda yüzlerce militan öldü.