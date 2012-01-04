T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taliban'a hava saldırısı: 11 ölü İSLAMABAD (A.A)

04 Ocak 2012 12:10

-Taliban'a hava saldırısı: 11 ölü İSLAMABAD (A.A) - 04.01.2012 - Pakistan savaş helikopterlerinin Afganistan sınırında bulunan Kurram'daki Taliban güçlerine karşı başlattığı hava operasyonunda 11 militanın öldüğü bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada, Kurram'ın Jogi kırsalında bulunan militanların hava saldırısı sonucu ağır darbe aldığı, saldırıda çok sayıda militanın da yaralandığı belirtildi. Hava operasyonu ve öldürülen militan sayısı bağımsız kaynaklar tarafından da doğrulandı. Pakistan ordusunun, Afganistan sınırındaki Taliban güçlerine karşı son dönemlerde düzenlediği kara ve hava operasyonlarda yüzlerce militan öldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24