Taliban yönetimindeki Afganistan'da tartışma programı: Sunucunun arkasında silahlı militanlar yer aldı

T24 Dış Haberler

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da televizyonda yapılan bir tartışma programında sunucunun arkasında silahlı Taliban militanları yer aldı.

BBC programcısı ve muhabiri Yalda Hakim görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Artık Afganistan televizyonunda siyasi bir tartışma böyle gözüküyor" yazdı.

Hakim, "Taliban'ın ayak askerleri sunucuyu takip ediyor. Sunucu, Gani hükümetinin düşüşünü anlatıyor ve İslam Emirliği'nin insanlara korkmaması gerektiğini söylediğini ifade ediyor" aktarımında bulundu.

Sosyal medyada viral olan video, 750 binden fazla insan tarafından görüldü.