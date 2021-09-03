Taliban yönetiminde okula dönen öğrenciler geleceklerinden endişeli; "“Okula tehlike içinde gidiyoruz"

Afganistan’da radikal İslamcı militan grup Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle okula dönen öğrenciler geleceklerinden endişe duyuyor. Kız çocuklarının okula giderken kendilerini güvende hissetmediği belirtiliyor.

Euronews’da yer alan habere göre, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Talibann 1996-2001 arasındaki uygulamalarına dönmeyeceklerini, kız çocuklarının okullara gidebileceğini söylese de endişe devam ediyor.

Kabil’den öğretmen Sadia Sherifan “Umarım İslam Emirliği (Taliban hükümeti) sözlerini tutar. Taliban’ın bir önceki yönetiminde kadınlar üzerinde büyük baskılar oldu. Bu nedenle kız çocukları okula giderken güvende hissetmiyor” dedi.

Sherifan, Taliban öncesi 45-50 kişi olan sınıfında şu an 15 kişi olduğunu söyledi.

Bir öğrenci “Okula tehlike içinde, gelecekten korkarak gidiyoruz” demişti.