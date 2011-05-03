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Dünya

TALİBAN: YETERLİ KANIT YOK KABİL (A.A)

03 Mayıs 2011 21:10

-TALİBAN: YETERLİ KANIT YOK KABİL (A.A) - 03.05.2011 - Afganistan'daki Taliban örgütü, El Kaide örgütünün lideri Usame bin Ladin'in öldüğüne dair şimdiye kadar yeterli kanıt görmediklerini açıkladı. ABD'nin pazar gecesi Pakistan'da düzenlenen askeri operasyonla Bin Ladin'in öldürüldüğünü ilan etmesinden sonra Taliban tarafından yapılan ilk açıklamada, "Amerikalıların iddialarını destekleyecek kabul edilebilir bir kanıt sunmamaları ve Bin Ladin'e yakın yardımcılarının ölümü ne doğrulaması, ne de yalanlaması nedeniyle, iddianın doğruluğuna karar vermek için erken olduğunu düşündükleri" kaydedildi. Taliban açıklaması, hareketin sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından basın yayın organlarına elektronik posta yoluyla gönderildi.

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