Taliban yeni liderini açıkladı: Molla Haybatullah Akundzade

ABD'nin Pakistan'da insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülen Taliban lideri Molla Ahtar Mansur'un yerine Molla Haybatullah Akundzade'nin geçtiği açıklandı.

Yeni liderini duyuran Taliban, Molla Ahtar Mansur'un öldüğünü de ilk kez doğrulamış oldu.

Molla Haybatullah Akundzade, Taliban'da geçen yıl yaşanan lider değişiminin ardından Molla Ahtar Mansur'un iki yardımcısından birisi olmuştu.

O dönemde Akundzade'nin örgüt içerisindeki sorumluluk alanı silahlı eylemlere dini meşruiyet kazandırmak ve fetva vermek olarak açıklanmıştı.

Akundzade daha önce de Taliban mahkemelerinden sorumlu örgüt yöneticisyidi.

Molla Ahtar Mahsur'un öldürülüşü

ABD tarafından haftasonu düzenlenen saldırıda Mansur'un içinde bulunduğu araç, Cumartesi günü Pakistan'ın güneybatısında, Afganistan sınırına yakın bir noktada vurulmuştu.

ABD Dışileri Bakanı John Kerry operasyona ilgili olarak, Mansur'un "Amerikan personeli için sürekli tehdit oluşturduğunu" söylemişti.

Mansur, liderliği Temmuz 2015'te Taliban'ın kurucusu ve manevi lideri Molla Ömer Muhammed'den devralmıştı.

Afgan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü, Mansur'un Pakistan'ın Belucistan vilayetinin Dalbandi bölgesinde öldürüldüğünü açıkladı.

"Operasyon Obama'nın emriyle yapıldı"

Cumartesi günü ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Barack Obama'nın onayıyla yapılan operasyonda Mansur'un "muhtemelen" öldürüldüğü bildirilmişti.

Ancak bu konuda Taliban'dan çelişkili açıklamalar geliyor.

Taliban komutanlarından Molla Abdül Rauf, Mansur'un Cuma günü geç saatlerde öldüğünü söyledi.

Ancak Taliban'a atfedilen diğer açıklamalarda bu iddia yalanlandı. Adı açıklanmayan bir Taliban komutanı Reuters ajansına, "Bu asılsız haberleri biz de duyduk. Daha önce de böyle haberler çıktı. Mansur öldürülmedi" dedi.