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Dünya

'Taliban vuruyor ama kazanamıyor'

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Afganistan'da son günlerde artan Taliban saldırılarıyla ilgili olarak, "Taliban vuruyor, ama kazanamıyor" yorumunu yaptı.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, International Herald Tribune'de yayımlanan makalesinde, Taliban'ın tüm saldırılarını engellemenin mümkün olmadığını belirtti ve Afganistan'daki mücadeleyi "siyasi saldırıyla" kazanacakları taahhüdünde bulundu.


"Siyasi saldırıyla, Afganistan'ın stratejik bölgelerinde siyasi şartları değiştirmeyi hedeflediklerini" belirten Rasmussen, bu sayede "terörizm ve tehditten hiçbir şartta vazgeçmeyen en aşırı direnişçilerin marjinalleşeceğini" savundu.


Rasmussen, halktan destek alamayan Taliban'ın Afgan hükümetine meydan okuyamayacağını kaydederek, bunun için ülkede yakın zamanda başlatılacak barış şurası (Jirga) süreci, Temmuz ayı sonunda düzenlenecek Kabil Konferansının ve Eylül ayındaki seçimlerin başarılı sonuçlanması gerektiğini ifade etti.


Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçen hafta bir konvoya düzenlenen saldırıda 4'ü albay 6 NATO askeri ölmüştü. Bahar döneminde başlattığı "Fetih" operasyonu kapsamında saldırılarını artıran Taliban, uluslararası gücün Afganistan'daki en büyük üslerini hedef almaya başlamıştı.

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