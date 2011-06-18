-TALİBAN VE EL KAİDE'YE FARKLI YAPTIRIM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 18.06.2011 - BM Güvenlik Konseyi, BM'nin Taliban ve El Kaide yaptırım listelerini birbirinden ayırdı. ABD tarafından hazırlanan iki ayrı karar tasarısının Konsey'de oy birliğiyle kabulüyle, seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara uğrayan Taliban üyeleri ile El Kaide üyelerinin tek olan listesi ikiye ayrılmış oldu. Kararın kabulünün ardından konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, ''Afganistan için getirilen yeni yaptırım rejiminin aşırıları izole ederken uzlaşmaya hizmet etmede önemli bir araç olacağına inanıyoruz. Bu kararların kabulü, Taliban üyelerine El Kaide'den ayrılırlarsa, şiddetten vazgeçer ve Afgan anayasasına uyarlarsa kendileri için bir gelecek olduğu yönünde açık bir mesaj gönderdi'' diye konuştu. Rice, El Kaide üyelerine yönelik yaptırımların bu kararla daha da sertleştiğini belirterek, ABD'nin El Kaide ile mücadelesine aynen devam edeceğini ifade etti. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grant da yaptığı açıklamada, Konsey'in iki listeyi birbirinden ayırmasıyla terörle mücadelede önemli bir adım attığını söyledi. BM'nin Taliban yaptırım listesinde yaklaşık 140 kişi ve kurumun, El Kaide listesinde ise yaklaşık 310 kişi ve kurumun adı yer alıyor.