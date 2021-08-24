Taliban: Ülkedeki yabancıların tahliyesinin 31 Ağustos'a kadar bitmesini bekliyoruz

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin belirlediği 31 Ağustos tarihini hatırlatarak, o tarihte yabancıların tahliyesinin tamamlanmasını istediklerini söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre Taliban sözcüsü düzenlediği basın toplantısında, Kabil Havalimanı'nda tahliye için bekleyen insanların evlerine dönebileceğini söyleyerek "Güvenliklerini garanti ediyoruz" dedi. Sözcü Mücahid, ABD'nin Afganları ülkelerinden ayrılmaya teşvik etmemesi gerektiğini söyledi.

ABD ve NATO misyonlarının tahliyesiyle ilgili konuşan Taliban sözcüsü Mücahid, belirlenen 31 Ağustos tarihinden sonraya uzatılmasını kabul etmediklerini söyledi.

Taliban'ın ele geçirdiği bölgelerde çeşitli insanların evlerine baskın düzenlediğine ilişkin raporları yorumlayan sözcü "Hedef ya da intikam listemiz yok. Geçmişteki her şeyi unuttuk" dedi. Ülkedeki kadınların işlerine dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Mücahid, güvenliğin sağlanması gerektiğini belirterek "Kadınların işe dönebilmesi için bir yöntem bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Mücahid, ülkedeki yabancı büyükelçiliklerin çalışmayı durdurmasını istemediklerini belirterek "Güvenliklerini sağlayacağız" dedi.