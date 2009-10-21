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Yaşam

Taliban operasyonunda ölü sayısı 100'ü aştı

21 Ekim 2009 19:24

Taliban operasyonunda ölü sayısı 100'ü aştı


Pakistan'ın Güney Veziristan eyaletinde Taliban güçlerine karşı başlattığı operasyonda can kaybının çoğu militan olmak üzere 100'ü geçtiği belirtildi.

Pakistan ordusu, Cumartesi günü başlatılan operasyonda bugüne kadar toplamda yaklaşık 90 militan ile 13 askerin öldüğünü açıkladı.

Bu arada, helikopterlerin bugün Afganistan sınırı yakınında Taliban üslerini vurduğu ve ordunun NATO güçlerinden militanların sınırdan geçişinin önlenmesi için cepheyi kontrol altına almasını istediği bildirildi.

Askeri kaynaklar, uçaklar ve topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altında tutulan Ladha ve Makin bölgelerinde son 24 saatte 9 teröristin öldürüldüğünü aktarmıştı.
 

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