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Dünya

Taliban öğretmenin kulaklarını kesti

Afganistan'da Taliban militanları "hükümet için çalışmakla suçladıkları" öğretmenin kulaklarını kesti

15 Eylül 2008 03:00

Eğitim Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına göre, Zebul yöresinde cumartesi akşamı camii basan silahlı militanlar, terâvih namazı kılan Bismillah Han adlı öğretmeni dışarı çıkarıp kulaklarını kesti. Militanlar, "hükümet için çalışanlara böyle ceza vereceklerini" söyleyip kaçtı. Kulakları kesilen öğretmen, Amerikan askeri hastanesine kaldırıldı.
        
Taliban, son yıllarda yüzlerce memuru katletti. Eğitimciler, militanların "gözde" hedefleri.
        
Taliban'ın iktidardan devrildiği 2001 yılında, Afganistan'da ilkokul öğrencilerinin sayısı 1 milyon kadardı. Bu sayı, bugün 6 milyonu geçiyor. Bu öğrencilerin yüzde 35'i kız. Taliban ise kızları okula göndermiyordu.

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