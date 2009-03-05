Taliban müziği vurdu!

Pakistan'da Taliban militanlarının, bir çarşıya yerleştirdikleri bombanın infilakı sonucu, birçok müzik mağazası havaya uçtu.



Emniyetten alınan bilgiye göre, kuzeybatıdaki Tahtbay kasabasında çok sayıda müzik marketin bulunduğu çarşıda dün gece, kimsenin bulunmadığı bir sırada patlama meydana geldi. Patlama sonucu 16 müzik market harabeye döndü.



Yetkililer, saldırıdan Taliban militanlarını sorumlu tuttu.



Pakistan'ın kuzeybatısında son yıllarda sinemalar, eğlence yerleri ve müzik mağazaları sık sık saldırıya uğruyor. Taliban militanları, müzik ve sinemayı İslam'a aykırı görüyor.