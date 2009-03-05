T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taliban müziği vurdu!

Pakistan'da Taliban militanlarının, bir çarşıya yerleştirdikleri bombanın infilakı sonucu, birçok müzik mağazası havaya uçtu

05 Mart 2009 02:00

Pakistan'da Taliban militanlarının, bir çarşıya yerleştirdikleri bombanın infilakı sonucu, birçok müzik mağazası havaya uçtu.

Emniyetten alınan bilgiye göre, kuzeybatıdaki Tahtbay kasabasında çok sayıda müzik marketin bulunduğu çarşıda dün gece, kimsenin bulunmadığı bir sırada patlama meydana geldi. Patlama sonucu 16 müzik market harabeye döndü.

Yetkililer, saldırıdan Taliban militanlarını sorumlu tuttu.

Pakistan'ın kuzeybatısında son yıllarda sinemalar, eğlence yerleri ve müzik mağazaları sık sık saldırıya uğruyor. Taliban militanları, müzik ve sinemayı İslam'a aykırı görüyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24