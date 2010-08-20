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Dünya

TALİBAN MİLİTANLARI İŞÇİLERE SALDIRDI: 12 ÖLÜ KABİL (A.A)

20 Ağustos 2010 16:00

-TALİBAN MİLİTANLARI İŞÇİLERE SALDIRDI: 12 ÖLÜ KABİL (A.A) - 20.08.2010 - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarının yol yapımında çalışan işçileri hedef alan saldırısında 12 kişi öldü. Helmand Valiliği sözcüsü Davud Ahmedi, dün düzenlenen saldırıdan sonra işçileri koruyan güvenlik görevlileri ve militanlar arasında çatışma çıktığını belirtti. Ahmedi, ölen 12 kişinin güvenlik görevlisi mi yoksa işçi mi olduğunun henüz bilinmediğini söyledi.  Bu arada Taliban sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Fransız haber ajansı AFP'yi telefonla arayarak saldırıyı üstlendi. Mucahid, 30 kontrol noktasını ele geçirdiklerini ve 50'den fazla güvenlik görevlisini öldürdüklerini iddia etti.

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