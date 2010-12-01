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Dünya

TALİBAN, MAYIN TEMİZLEME EKİBİNİ KAÇIRDI KABİL (A.A)

01 Aralık 2010 12:09

-TALİBAN, MAYIN TEMİZLEME EKİBİNİ KAÇIRDI  KABİL (A.A) - 01.12.2010 - Afganistan'ın doğusunda Taliban militanlarının, mayın temizleme ekibi çalışanlarını kaçırdığı bildirildi.  El yapımı bombaları bulmak ve etkisiz hale getirmek için çalışan OMAR örgütünden Fazıl Vahab, 16 kişilik ekibin, bu sabah Nangarhar vilayetinde sınırda Torkham kenti yakınında Taliban'ın saldırısına uğradığı, ekipten 8 kişinin kaçırıldığını söyledi.  Taliban militanlarının ayrıca ekibin iki aracını ateşe verdiği, kaçırılan çalışanların birkaç saat sonra serbest bırakıldığı belirtildi.  Bu arada NATO'dan yapılan açıklamada, Afgan askerlerin liderliğindeki koalisyon güçlerinin, ülkenin güneyinde Kandahar'da düzenledikleri üç gün süren operasyonda 20'den fazla direnişçinin öldüğü bildirildi.  Operasyon sırasında 9 ton patlayıcı, 41 tüfek, 8 makineli tüfek ve cephane ele geçirildiği, bölgenin 41 el yapımı bombadan temizlendiği kaydedildi. 

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