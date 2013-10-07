Taliban: Malala'yı öldürmekten vazgeçmedik

CNN’e açıklama yapan Taliban sözcüsü Şahidullah Şahid, ‘Malala’nın Taliban’a karşı propaganda yaptığını ve bu yüzden hedef alındığını’ belirtti. Şahid, kendilerine karşı çıkan ve muhalefet yapan herkes gibi Malala’yı da tekrar fırsat buldukları halde hedef alacaklarını söyledi.

Nobel Barış Ödülü’nün adayları arasında gösterilen Malala Yusufzay, geçtiğimiz yıl Pakistan’ın Swat Vadisi’nde okul otobüsüne saldıran militanlar tarafından kafasından vurulmuştu. Genç kız, 9 Ekim 2012’de düzenlenen saldırının ardından hayatta kalmayı başarmış ve İngiltere’de geçirdiği beyin ameliyatının ardından hayata tutunmuştu.

'Kurşunların bizi susturacağını sandılar'

Malala, doğumgünü olan 16 Temmuz’da New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Konseyi’nde konuşma yapmıştı. Malala konuşmasında, "Kurşunların bizi susturacağını sandılar, ama başarılı olamadılar. Teröristler, beni hedeflerimden döndürebileceklerini sandılar ama hiçbir şey değişmedi. Ama zayıflık, korku ve umutsuzluk öldü. Güç, cesaret ve gayret doğdu” ifadesini kullanmıştı.

Uğradığı saldırı Pakistan ve dünya genelinde büyük tepki uyandıran Malala, kısa süre önce BBC’ye verdiği röportajda, “İnsanları öldürmek, işkence yapmak, kırbaçlamak... Tüm bunlar İslam’a karşı” dedi.

'Konuşma hakkım var!'

Pakistan’ın en düzensiz bölgelerinden biri olan Swat Vadisi’nde kontrolü bulunan Taliban, 2009 yılında kız çocuklarının okula gitmesini yasakladı.

3 Ocak 2009’da BBC Urdu web sitesinde “Pakistanlı Kız Öğrencinin Günlüğü” adındaki ilk yazı yayınlandı. Malala ilk yazılarında güvenliği için Gul Makai takma ismini kullanıyordu. El yazısıyla yazdığı notlarını muhabire ulaştırıyor; muhabir de notları tarayıp BBC Urdu’ya gönderiyordu. Malala, 2009 yılı sona ermeden günlüğü yazanın o olduğunun ortaya çıkmasıyla dünya çapında üne kavuştu. CNN’e yaptığı açıklamada ise “Eğitim almaya hakkım var. Oyun oynamaya hakkım var. Şarkı söylemeye hakkım var. Konuşma hakkım var. Alışveriş yapma hakkım var. Ve ayağa kalkıp konuşma hakkım var” demişti.

Gelecekte politikacı olmak istediğini söyleyen ve Pakistan’a geri dönmeyi hayal eden Malala’nın Nobel Barış Ödülü’ne aday olup olmayacağı cuma günü belli olacak.

'Beni durduramazlar'

Malala'nın hikayesini en çarpıcı biçimde anlatan karikatürlerden birini Gavin Aung Than çizdi. Fırat İleri'nin çevirisini yaptığı karikatürün tamamını görmek için aşağıdaki fotoğrafa tıklayabilirsiniz.