Taliban liderinin öldürüldüğü doğrulandı

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan bir Taliban üst düzey yetkilisi Molla

Mansur'un ölümünü doğruladı. Taliban komutanlarının örgütün yeni liderini belirlemek

üzere Pakistan'ın Quetta

kenti yakınlarında toplandığı belirtildi.

Afganistan Gizli Servisi (NDS) ve Başbakan Abdullah Abdullah, Taliban lideri Molla

Mansur'un öldürüldüğünü hafta sonunda açıklamıştı. Twitter üzerinden

paylaşılan

mesajda Mansur'un Pakistan'da insansız hava aracı ile düzenlenen bir saldırıda

öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry,

Mansur'a düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamada

bulundu. Resmi bir ziyaret için bulunduğu Myanmar'da konuya değinen Kerry,

"Mansur Afganistan'da görev yapan ABD vatandaşları, Afgan siviller ve güvenlik

görevlileri açısından bir tehditti. Afgan hükümetinin barış müzakereleri girişimini geri

çevirdi" dedi.

Mansur'un yerini kim alacak?

Mansur'un yerine liderlik konumuna yükselecek muhtemel isimler üzerinde duruluyor.

AFP'nin haberine göre örgüt içinde liderlik kavgası patlak verebilir. Ajansa konuşan bir

Taliban yetkilisi, liderlik için adı geçenler arasında Molla Şakir, Molla Şirin ve

Taliban'a bağlı olarak faaliyet gösteren Hakkani örgütünün lideri Sirac Hakkani'nin

favoriler arasında anıldığını söyledi.

Bir başka kaynak ise Molla Abdülgani Baradar'a dikkat çekti. Mansur'un oğlu Molla

Yakup, kardeşi Molla Abdul Manan Ahund ve yardımcısı Haybatullah Ahundzada'nın

adlarının da gündemde olduğu belirtildi.

