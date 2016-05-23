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Dünya
Deutsche Welle

Taliban liderinin öldürüldüğü doğrulandı

ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu, Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un öldüğü örgüt tarafından doğrulandı.

23 Mayıs 2016 15:02

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan bir Taliban üst düzey yetkilisi Molla
Mansur'un ölümünü doğruladı. Taliban komutanlarının örgütün yeni liderini belirlemek
üzere Pakistan'ın Quetta
kenti yakınlarında toplandığı belirtildi.  
Afganistan Gizli Servisi (NDS) ve Başbakan Abdullah Abdullah, Taliban lideri Molla
Mansur'un öldürüldüğünü hafta sonunda açıklamıştı. Twitter üzerinden
paylaşılan
mesajda Mansur'un Pakistan'da insansız hava aracı ile düzenlenen bir saldırıda
öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry,
Mansur'a düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamada
bulundu. Resmi bir ziyaret için bulunduğu Myanmar'da konuya değinen Kerry,
"Mansur Afganistan'da görev yapan ABD vatandaşları, Afgan siviller ve güvenlik
görevlileri açısından bir tehditti. Afgan hükümetinin barış müzakereleri girişimini geri
çevirdi" dedi.

Mansur'un yerini kim alacak?
Mansur'un yerine liderlik konumuna yükselecek muhtemel isimler üzerinde duruluyor.
AFP'nin haberine göre örgüt içinde liderlik kavgası patlak verebilir. Ajansa konuşan bir
Taliban yetkilisi, liderlik için adı geçenler arasında Molla Şakir, Molla Şirin ve
Taliban'a bağlı olarak faaliyet gösteren Hakkani örgütünün lideri Sirac Hakkani'nin
favoriler arasında anıldığını söyledi.

Bir başka kaynak ise Molla Abdülgani Baradar'a dikkat çekti. Mansur'un oğlu Molla
Yakup, kardeşi Molla Abdul Manan Ahund ve yardımcısı Haybatullah Ahundzada'nın
adlarının da gündemde olduğu belirtildi.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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