'Taliban lideri Molla Ömer öldürüldü'



Alman Basın Ajansı'na (dpa) konuşan ve adı açıklanmayan bir Afgan hükümet yetkilisi, Taliban lideri Molla Ömer'in bundan iki yıl kadar önce Pakistan'da hayatını kaybettiğinin belirlendiğini söyledi. Afgan yetkili, "Pakistanlı resmi makamlar ve Taliban kaynakları, Molla Ömer'in bir hastalıktan dolayı ölümünü doğruladı" dedi.

Bin Ladin'in dostlarındandı

Molla Ömer, 11 Eylül saldırılarını düzenleyen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'e destek vermişti. ABD öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle Taliban'ın devrildiği 2001 yılından bu yana Afgan kamuoyunda görülmedi. Pakistan'a geçtiği ihtimali üzerinde duruluyordu.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) göre Molla Ömer hakkında fazla şey bilinmiyor. Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgali üzerine direniş başlatan Mücahitlere katıldı. Mücahitler arasında komutan seviyesine kadar yükseldi. Çatışmalarda bir şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu sağ gözünü kaybetti. Sovyetler'in çekilmesinden 10 yıl sonra Taliban hareketinin kurucuları arasında yer aldı.