Taliban kuvvetleri, Afganistan'ın üç büyük şehrinin merkezine doğru ilerliyor

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Taliban'ın Afganistan'ın güneyindeki ve batısındaki üç büyük şehre yönelik kuşatması sürüyor.

Yerel kaynaklara göre Taliban, hükümet güçlerinin elinden almaya çalıştığı Herat, Leşkergah ve Kandahar şehirlerinin bazı bölümlerine girmeyi başardı.

Kandahar'daki bir milletvekili BBC'ye yaptığı açıklamada şehrin Taliban güçlerine düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Durumun her geçen saat kötüleştiğini ifade eden Gul Ahmad Kamin isimli vekil, şehrin içinde de son 20 yılın en ciddi çatışmalarının yaşandığını belirtti.

Kamin, Taliban'ın Kandahar'ı "geçici başkenti" yapmak istediğini ve bu şehrin düşmesi durumunda örgütün 5-6 bölgeyi daha kontrol altına alabileceğini dile getirdi.

Tolo News'un Herat'taki muhabiri, bu şehirde de çatışmaların yoğunlaştığını ifade etti.

Leşkergah'da da Taliban militanlarının şehrin merkezinin 2 kilometre kadar yakınına geldiği ifade edildi.