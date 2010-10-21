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Dünya

TALİBAN KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ PARAÇİNAR (A.A)

21 Ekim 2010 15:14

-TALİBAN KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ PARAÇİNAR (A.A) - 21.10.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısında yol kenarına yerleştirilmiş bombayla düzenlenen saldırıda, Taliban'ın önemli yerel komutanlarından Hakim Han ile 2 Taliban militanı öldü. Yerel yetkililerden Cemil Han, Taliban komutanı ile iki militanın, Kurram aşiret bölgesinde araçlarıyla seyir halinde iken yol kenarına yerleştirilmiş bir bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu öldüğünü söyledi. Han, saldırıda ölen Taliban komutanının, Pakistan askerlerine yönelik düzenlenen saldırılara ve fidye amaçlı adam kaçırma olaylarına karıştığından şüphelenildiğini belirtti. Yetkililere göre, aslen Kurram aşiret bölgesinden olan Taliban komutanı Han'ın, komşu Kuzey ve Güney Veziristan aşiret bölgelerindeki Pakistan Talibanı ile yakın ilişki içinde olduğu biliniyor. Bölgedeki değişik Taliban grupları arasında gerginlik yaşandığını kaydeden yetkililer, Hakim Han'ın başka bir Taliban grubu tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini gözardı etmediklerini belirtiyor.

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