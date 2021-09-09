Taliban, kendi onayları olmadan protesto yapılmasını ve slogan kullanılmasını yasakladı

T24 Dış Haberler

Afganistan'da kontrolü eline geçiren ve 'geçici bir hükümet' ilan eden Taliban, kendi onayları olmadan protestolar yapılmasını ve slogan kullanılmasını yasakladı.

ABD'nin terörizm suçlamalarıyla aradığı yeni İçişleri Bakanı Sirajuttin Hakkani, yayımladığı ilk 'kararname'de vatandaşların protesto düzenlemek için izin alması gerektiğini yoksa "ağır sonuçlarla karşılaşılacağını" ifade etti.

Çarşamba günü açıklanan yasak, Taliban iktidara geldiğinden beri yaşanan protestoların ardından gündeme gelmişti. Kabil'in düşmesinden bu yana protestocular sıklıkla radikal İslamcı militan grubun ellerinden aldığı haklara karşı gösteriler düzenliyordu. Bu gösterilerin en önünde genelde kadınlar oluyordu. Bazı eylemlerde Taliban mensupları şiddet kullandı.

Salı günü Herat'ta düzenlenen protestoda iki kişi Taliban mensupları tarafından vurularak öldürülmüştü. Çarşamba günü de Kabil ve Faizabad'da eylemler meydana geldi.

Bir başka Taliban yetkilisi de çarşamba günü kadınların kriket ve benzer sporları yapmasının yasak olacağını duyururken, "İslam'ın bunu yasakladığını" iddia etti.

Taliban salı günü tamamı erkek olan ve militan grubun mensuplarından oluşan yeni kabineyi açıkladı. Kabine'de 1996-2001'deki ilk Taliban rejiminde yer alanlar ve ABD ile BM aranan teröristler listesinde olanlar var.