-Taliban Katar'da büro açıyor KABİL (A.A) - 03.01.2012 - Taliban örgütünden yapılan açıklamada, örgütün ABD ile barış görüşmelerinde bulunmak amacıyla Katar'da bir büro açacağı belirtildi. Taliban yetkilileri, yaptıkları açıklamayla, Avrupa ve Basra Körfezi'nde geçen yıl ABD'li temsilcilerle gerçekleştirdikleri gizli görüşmelerin ardından ABD ile kapsamlı görüşmelerde bulunmaya istekli olduklarını ilk kez kamuoyuna duyurmuş oldu. Taliban'ın, Katar'ın başkenti Doha'da siyasi bir büro açması, ABD'nin, son aylarda Taliban örgütünü görüşme masasına çekme çabalarındaki en önemli unsuru oluşturuyordu. Siyasi gözlemciler, belli bir mekanda görüşme yapmak amacıyla Taliban'a daha fazla meşruiyet kazandırma fikrinin, Afganistan hakkındaki görüşmelerde söz sahibi olmak isteyen Pakistan'ın, Taliban üzerindeki baskısını kısmen de olsa engelleme amacı taşıdığını belirtiyor. Pakistan'ın, Taliban yönetimi ile Taliban içinde yer alan ve ABD'nin Afganistan'da kanlı eylemler düzenlemekle suçladığı Hakkani örgütüne ev sahibi konumunda olduğunu kaydeden siyasi gözlemciler, Pakistan'ın, bölgedeki en büyük rakibi Hindistan ile Afganistan arasında bir ittifak kurulmasından çekindiğine dikkati çekiyor. -ABD son gelişmeden memnun- Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Taliban örgütünün yaptığı açıklamanın ardından kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, Taliban'ın Katar'da siyasi büro açmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Carney, ''Afganların yönetimindeki süreçte uzlaşmaya yönelik atılan her adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan'a barış, siyasi uzlaşma olmadan gelemez'' diye konuştu.