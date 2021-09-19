Taliban, Kabil'de belediyede çalışan kadınlara evde kalmalarını söyledi

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Afganistan’da Taliban, başkent Kabil’de belediyede çalışan kadınların işe dönmemesin söyledi. Kabil’in geçici belediye başkanı, yalnızca görevi bir erkekle değiştirilemeyecek kadınların işe devam edebileceğini söyledi.

Euronews’da yer alan habere göre, Taliban’ın kontrolüne geçen Afganistan’da kız çocuklarının ortaokula gitmesi yasaklanırken eski hükûmetin Kadın Bakanlığı da Ahlak Bakanlığı olarak değiştirildi.

Yeni adımların ardından başkent Kabil’de de belediye başkanı, kadın çalışanların belediyedeki işlerine dönüp dönmeyeceğine dair bir karar verilene kadar evlerinde kalmalarını söyledi.

Belediye başkanı, Kabil’de Taliban’ın kontrolünün başlamasından önce belediye çalışanlarının 3 bininin kadın olduğunu belirtti.