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Dünya

TALİBAN İŞÇİLERE SALDIRISINDA 30 ÖLÜ KABİL (A.A)

20 Ağustos 2010 20:11

-TALİBAN İŞÇİLERE SALDIRISINDA 30 ÖLÜ KABİL (A.A) - 20.08.2010 - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarının yol yapımında çalışan işçilerinin bulunduğu bir şantiyeyi hedef alan saldırısında 30 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi. Polis, dünkü saldırıdan sonra yol yapımında çalışan işçilerin bulunduğu şantiyenin güvenlik görevlileri ve militanlar arasında çatışma çıktığını, gün boyunca devam eden çatışmada 30 güvenlik görevlisinin öldüğünü, yaklaşık 15'inin yaralandığını, bazılarının kaçırıldığını belirtti. Helmand Valiliği sözcüsü Davud Ahmedi, daha önce yaptığı açıklamada, işçileri koruyan güvenlik görevlileri ve militanlar arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğünü, ancak ölenlerin güvenlik görevlisi mi yoksa işçi mi olduğunun henüz bilinmediğini söylemişti. 

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