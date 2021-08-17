Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afganistan'da kadın sunucular yeniden ekranda

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Taliban'ın Pazar günü başkent Kabil'i ele geçirmesinden bu yana, tüm büyük Afgan haber kanallarında kadın sunucuların olmadıkları görülüyordu. Afgan ulusal televizyonunda da Taliban bayrağının önünde sunuculuk yapan bir erkek görülüyordu.

Tolo News'un Genel Yayın Yönetmeni Miraqa Popal, Twitter'da bir kadın sunucunun bir Taliban yetkilisiyle stüdyoda canlı yaptığı röportajı yayımladı. Ayrıca başörtülü bir kadını sabah haber toplantısında gösteren bir fotoğrafı paylaştı.