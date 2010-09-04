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Dünya

TALİBAN İLE GÖRÜŞME İÇİN KONSEY KURULDU KABİL (A.A)

04 Eylül 2010 18:24

-TALİBAN İLE GÖRÜŞME İÇİN KONSEY KURULDU KABİL (A.A) - 04.09.2010 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, 9 yıldır ayaklanma sürdüren Taliban militanlarıyla müzakere etmek için bir barış konseyinin kurulduğunu bildirdi. Karzai'nin makamından yapılan açıklamada, Yüksek Barış Konseyi'nin kurulmasının barış müzakerelerine doğru önemli bir adım olduğu belirtildi. Karzai'nin bu girişimi, Taliban yönetimiyle diyalog başlatmak için atılan en önemli adım olarak yorumlandı. Konseyin müzakereler için bir merkez olması ve Afgan toplumunun tamamını temsil etmesi öngörülüyor. Afgan yetkililerin, katılımcıların listesini saptamak amacıyla Devlet Başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

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