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Dünya

TALİBAN İHBARCILARINA 120 BİN DOLAR PARA ÖDÜLÜ İSLAMABAD (A.A)

27 Kasım 2010 21:22

-TALİBAN İHBARCILARINA 120 BİN DOLAR PARA ÖDÜLÜ İSLAMABAD (A.A) - 27.11.2010 - Pakistan, saldırı planlayan ya da düzenleyen Taliban militanları hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü verecek. Parlamentoya ve İslamabad'daki bir camiye yönelik saldırı planını engelleyen yetkililer, konuyla ilgili olarak intihar saldırısı düzenlemeye hazırlandığı düşünülen iki şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.    İçişleri Bakanı Rahman Malik gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu teröristler hakkında bilgi veren herkese 10 milyon rupi (120 bin dolar) para  verilecek" dedi.

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